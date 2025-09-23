Курс на залякування: як Дональд Трамп атакує демократію у Сполучених Штатах

Дональд Трамп під час відвідування федеральних військ на оперативному базі поліції в Анакосі. 21 серпня 2025 року

За дев’ять місяців від повернення Дональда Трампа до Білого дому загальні цілі його програми стали достатньо зрозумілими.

З одного боку - послабити США за кордоном, щоб створити сприятливе середовище для диктаторів. Проте водночас - використовувати уряд США та збройні сили для встановлення диктатури вдома.

Чи спрацює цей план Трампа? Його успіх залежить від того, як ми його бачимо, або, точніше - від готовності заплющувати очі на ці дії.

У найгіршому випадку, якщо американці вирішують не помічати та відводити погляд, коли їхніх сусідів і колег затримують під час рейдів з імміграції, або на те, що їхні міста мілітаризуються, то потім їм доведеться робити вигляд, що в них не було іншого вибору, крім як відмовитися від демократії.

Приводи для цього будуть знайдені. Вони вже є, найочевидніші – у риториці про міську злочинність.

А також, як ми бачили після вбивства правого активіста Чарлі Кірка, у вибірковому використанні політичного насильства.

Не допустімо помилки, плутаючи приводи з основною політикою. Успіх переходу США до авторитаризму залежить від нас.

За парадигмою Трампа, все це – реаліті-шоу, а ми лише незначні статисти без слів, назавжди на задньому плані.

Назвімо це "показом сили". Саме так (занадто часто) описували розгортання Національної гвардії та морських піхотинців у містах США.

Але що це за сила? І що це за демонстрація? І як нам перестати бачити це як "шоу", у якому ми не маємо ролі?

Розгортання військ очевидно незаконне і спрямоване на залякування.

Навіть якщо нинішній Верховний суд, максимально лояльний до Трампа, означає, що судові позови матимуть мінімальний ефект, те, що наказують робити солдатам, явно порушує давню і правильно ціновану традицію: військо не повинно використовуватися для правоохоронних цілей.

Використання військ для цього підриває логіку утримання збройних сил, основною метою яких є захист країни від нападу.

Успіх цього залякування, втім, здебільшого залежить від нас. Чи обираємо ми піддатися страху?

Багато людей, таких як нелегальні працівники – або ті, хто просто виглядає так, наче вони підходять під цей профіль, – мають підстави боятися та триматися осторонь. Але багато хто з нас, громадяни та особливо обрані посадовці на рівні штатів, мають обов’язок мислити й діяти творчо.

Для початку слід відмовитися від участі у цьому "шоу".

Ключова проблема полягає у тому, що наша рефлексивна мілітаризація веде нас, бездумно, до фашизму. Солдати отримують символічну користь від патріотизму - але лише в тому випадку, якщо вони захищають країну, а не тиняються мирними містами.

Використання гарних солдатів для ілюстрації новин про "самовторгнення" – це не нейтральний редакційний вибір.

Навпаки, це формує уявлення, що солдати просто "виконували накази" і здійснювали свій патріотичний обов’язок.

Насправді ці міські розгортання армії є політичним еквівалентом діжки з порохом.

Відправляючи війська з міста в місто, адміністрація Трампа створює статистичну ймовірність інциденту: самогубство військовослужбовця, випадок дружнього вогню, постріл у протестувальника – який можна буде використати для створення більшої кризи.

Запобігти цьому можна лише, усвідомивши, куди веде пасивність. Якщо ми не спілкуємося з нашими друзями та рідними у збройних силах про ризики, ми стаємо спільниками їхнього використання та зловживань на службі авторитаризму.

Якщо ми дозволимо "демонстрації сили" Трампа залякати себе, ми фактично допомагаємо йому у процесі, який він не зміг би здійснити самостійно.

Я пишу це в українському місті Дніпро, під час повітряної тривоги. Історичний проєкт, що привів мене сюди, не став легшим через те, що деякі мої колеги зараз перебувають на військовій службі, а інші - не спали вночі через ракети та дрони.

Я згадую це, щоб зберегти перспективу. Україну атакує Росія.

Проте ніхто не вторгається в Америку. Ми можемо вторгнутися лише до самих себе.

І чи станеться це, залежить від того, чи ми оберемо бачити загальну логіку, називати речі своїми іменами, говорити один з одним і продовжувати працювати над захистом демократії, порядності та гуманних цінностей.

Питання, звісно, у тому, чи можна цивільну мужність направити в ефективний демократичний опір.

Федералістська система Америки дає підстави для надії. Після того, як Конгрес у 1960-х ухвалив закони про громадянські права, щоб ліквідувати расистський політичний устрій Джима Кроу на Півдні, Республіканська партія використала "права штатів" як гасло і стратегію протидії федеральній владі.

Тепер ситуація змінилася: республіканці повністю підтримують використання Трампом федеральної влади проти університетів, ЗМІ, юридичних фірм і міст, тоді як демократичні уряди штатів стають бастіоном проти авторитаризму.

Наприклад, відмова губернатора Іллінойсу Джея Роберта Пріцкера дозволити розгортання Національної гвардії в Чикаго змусила Трампа відступити (принаймні поки що).

Ця відмова виконувати політику федерального уряду, іноді званa "м’яким відокремленням", створює передумови для протистояння між урядами штатів і адміністрацією Трампа з питань від проведення виборів до охорони здоров’я та навіть зміни клімату.

Доля демократії Америки – якщо не самої Америки – може залежати від цього результату.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника