Сибіга розповів про обмін символічними подарунками із Тихановською

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що під час візиту лідерці білоруської демократичної опозиції в екзилі Світлані Тихановській та її делегації архівні дипломатичні документи часів Української та Білоруської Народних Республік.

Про це український міністр написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Документи надала Державна архівна служба України. Як зазначив Сибіга, білоруській делегації подарували копії цих документів.

"Святлана та вся білоруська делегація були глибоко вражені… Всі ці документи свідчать про тісні дипломатичні та міжлюдські зв’язки між Україною та Білоруссю, зокрема офіційну взаємодію наших незалежних держав у 1917 -1918 роках", – додав український міністр.

При цьому, за словами Сибіги, Тихановська подарувала йому автентичну репліку Карти Великого Князівства Литовського Радзівіла-Сіроткі 1613 року.

"Одна з перших карт із назвою "Україна". Напис VKRAINA був нанесений завдяки нашій волинській знаті, а саме Василю Костянтинвичу Острозькому. Він у буквальному сенсі наніс Україну на мапу Європи 17 стліття. І саме репліку цього унікального артефакту подарувала білоруська делегація. Дуже цінний і важливий подарунок", – розповів він.

Сибіга наголосив, що зараз Україна і Білорусь повертають собі свою історію.

"Повертаємо справедливість Україні та нашим сусідам. Твердо вірю, що відновлення правди про минуле дає сили для боротьби в теперішньому та надію на майбутнє", – резюмував він.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Тихановською прагнення білоруського народу позбутися російського втручання, а також те, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Раніше у Тихановської пояснили візит до Києва.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Білоруська стратегія України: чому Київ діє всупереч США та до чого тут візит Тихановської