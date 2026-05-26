Трамп розповів, як пройшов його медогляд

Президент США Дональд Трамп у вівторок пройшов медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда і заявив, що лікарі підтвердили його відмінний стан здоров’я.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Це обстеження стало четвертим для Трампа з часу його другої президентської каденції. Наступного місяця американському президенту виповнюється 80 років.

"Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. Все пройшло ІДЕАЛЬНО. Дякую чудовим лікарям та персоналу!", – написав він.

Білий дім заздалегідь надав мало деталей про майбутній медогляд, і сам Трамп також не розповів про жодні обстеження чи аналізи, які він пройшов.

Минулого року Трамп проходив медичне обстеження двічі, що є дуже незвичною практикою для американських президентів, які зазвичай проходять одне комплексне обстеження на рік.

У вересні він спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про смерть.