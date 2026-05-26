Сибіга вирушає на Кіпр на неформальне засідання глав МЗС країн ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 травня здійснить візит на Кіпр, де візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС.

Про це поінформували у пресслужбі українського МЗС, пише "Європейська правда".

Як зазначено, центральними темами участі глави МЗС України стане посилення ролі Європи у мирних зусиллях, прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів, санкційний тиск на РФ, забезпечення оборонних потреб України.

На полях засідання глава зовнішньополітичного відомства України проведе низку двосторонніх зустрічей з європейськими колегами.

У цьому контексті варто нагадати, що Сибіга 22 травня анонсував свою зустріч з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан в останній тиждень травня.

Того ж дня Сибіга провів першу особисту зустріч з Анітою Орбан на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі.

