Сибіга вирушає на Кіпр на неформальне засідання глав МЗС країн ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 травня здійснить візит на Кіпр, де візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС.
Про це поінформували у пресслужбі українського МЗС, пише "Європейська правда".
Як зазначено, центральними темами участі глави МЗС України стане посилення ролі Європи у мирних зусиллях, прогрес на шляху до вступу України в ЄС та відкриття переговорних кластерів, санкційний тиск на РФ, забезпечення оборонних потреб України.
На полях засідання глава зовнішньополітичного відомства України проведе низку двосторонніх зустрічей з європейськими колегами.
У цьому контексті варто нагадати, що Сибіга 22 травня анонсував свою зустріч з главою МЗС Угорщини Анітою Орбан в останній тиждень травня.
Того ж дня Сибіга провів першу особисту зустріч з Анітою Орбан на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі.
Читайте також статтю Від "Дружби" до Орбана: як відбувається зміна влади в Угорщині та чого варто чекати Україні.