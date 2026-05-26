ЄС продовжив санкції за порушення прав людини в Росії до 2027 року

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 28 травня 2027 року дію санкційного механізму проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та демократичної опозиції, а також підрив демократії і верховенства права в РФ.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, наразі обмежувальні заходи ЄС поширюються на 72 фізичних особи та одну юридичну особу.

Особи та організації, включені до списку санкцій ЄС, підпадають під заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На цих осіб також поширюється заборона на в’їзд.

"ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії й глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті війни Росії проти України", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у понеділок, 11 травня, ввела санкції проти людей та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня, яку спільно очолять Євросоюз, Україна та Канада, яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення Росії до відповідальності.