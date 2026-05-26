Латвія про заяви РФ щодо "утисків росіян" в країнах Балтії: це димова завіса

У Міністерстві закордонних справ Латвії відреагували на заяву РФ щодо намірів звернутись до Міжнародного суду ООН через нібито утиски росіян у країнах Балтії та заявили, що це приклад "відчайдушної реакції" влади РФ на рішучість Риги, Таллінна й Вільнюса "залишатися вірними своїм цінностям".

Про це йдеться в офіційному коментарі латвійського зовнішньополітичного відомства на запит Суспільного, пише "Європейська правда".

У латвійському МЗС також назвали такі дії російської сторони "димовою завісою".

"Це ще один приклад відчайдушної реакції Росії на нашу рішучість. Рішучість залишатися вірними своїм цінностям: правам людини, міжнародному порядку, заснованому на правилах та справедливому миру в Україні. Це "димова завіса" – один із найстаріших трюків у арсеналі Росії", – підкреслили у відомстві.

В МЗС Латвії додали, що російське керівництво "грубо нехтує міжнародним правом та порушує його, щоб просувати власну агресивну зовнішню політику та колоніальне бачення того, як мають відбуватися події".

У МЗС також запевнили, що Рига "завжди була і залишається надійним міжнародним партнером, принциповим захисником прав людини та міжнародного правопорядку, що ґрунтується на правилах, і повністю дотримується своїх міжнародних зобов’язань".

В російському МЗС раніше розповіли, що хочуть підготувати скаргу проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

У відповідь на це в МЗС Естонії наголосили, що ці заяви мають на меті відвернути увагу від дій самої Росії, зокрема від її атак на цивільні об’єкти в Україні.