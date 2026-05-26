Послів не злякали погрози Росії, ЗСУ дають менше снарядів, завод Patriot у Польщі: новини дня

У Польщі попереджають, що розглядатимуть удари РФ по її диппредставництвах як цілеспрямовані, а МЗС України каже, що готове допомогти іноземним дипмісіям з безпекою на тлі нових погроз Росії.

У ЄС кажуть, що знайдуть посланця на мирні переговори, коли буде "готовність РФ до миру".

Цього тижня в ЄС обговорять посилення тиску на Росію після "безрозсудних атак", а Британія вдарила санкціями по мережах, які допомагають Росії обходити санкції.

Президентка Єврокомісії у Литві висловила підтримку країнам Балтії, а НАТО планує пришвидшити реагування військ у Латвії та Естонії.

Все важливе і цікаве за вівторок, 26 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Послів не злякали погрози Росії

ЄС викликав російського повіреного через погрози Москви іноземним дипломатам.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та "центрах ухвалення рішень".

Німеччина та Норвегія викликали послів РФ через погрози іноземним дипломатам. До речі, база норвезької гуманітарної організації в Україні постраждала від атаки РФ.

Посольство Німеччини в Україні заявило, що не залишить Київ попри нові погрози РФ.

У Польщі кажуть, що розглядатимуть удари РФ по її диппредставництвах як цілеспрямовані.

"Кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми будемо розглядати як цілеспрямований та навмисний. Дії Російської Федерації мають серйозні міжнародно-правові наслідки, вкотре принижуючи роль цієї держави як постійного члена Ради безпеки ООН", – заявили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

А державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький наголосив, що європейці не повинні піддаватися на цю російську тактику.

Польське МЗС викликало посла РФ через погрози новими ударами по Києву.

В українському МЗС зазначили, що готові надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО.

Тим часом частина країн ЄС, близьких до України, за даними Politico, виступають проти ідеї призначення європейського посланця для переговорів про мир між Росією та Україною, аргументуючи це тим, що Владімір Путін не ставиться серйозно до питання припинення вогню.

Згодом головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила, що у ЄС знайдуть посланця на мирні переговори, коли буде "готовність РФ до миру".

Розмова Рубіо з Лавровим

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що вони з російським колегою Сергєєм Лавровим обговорили заклик РФ до працівників іноземних дипмісій залишити Київ перед запланованими російськими ударами.

"Путін хотів – попросив його зателефонувати мені, щоб передати повідомлення безпосередньо президенту (Трампу), що я й зробив, але, звісно, ми вже бачили повідомлення, надіслане до всіх дипломатичних представництв", – заявив Рубіо.

За його словами, станом на зараз немає жодного встановленого графіку щодо мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни, але "США завжди готові відіграти конструктивну роль".

ЗСУ дають менше снарядів

Міністри закордонних справ держав-членів ЄС 27-28 травня обговорять посилення тиску на Росію після "безрозсудних атак".

"Найближчими днями у нас відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС із загальних питань щодо Росії на Кіпрі. І ми ще раз обговоримо з високою представницею (Каєю Каллас – ред.) посилення міжнародного тиску на Росію", – повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Вона додала, що "ЄС зберігає свою присутність та співпрацю в Києві" попри погрози з боку Москви.

Британія вдарила санкціями по мережах, які допомагають Росії обходити санкції.

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров у Німеччині обговорив оборонну співпрацю з радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

Нідерланди передали Україні понад 60 пікапів і безпілотні системи, а президент Чехії Петр Павел повідомив, що ініціативу їхньої країни з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн після зміни чеського уряду.

Норвегія посилить енергостійкість України до зимового сезону на понад $45 млн.

Ризики для країн Балтії

У Литві кажуть про інформоперацію РФ, спрямовану на зменшення підтримки України.

За словами директора Державного департаменту безпеки Литви (VSD) Ремігіюса Брідікіса, Москва намагається цього досягти розповідями про надання Україні країнами Балтії дозволу використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

Він не виключає, що Росія може організувати певні провокації під прикриттям інформаційного фону та загроз, "які зараз поширюються наліво і направо".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у столиці Литви Вільнюсі висловила підтримку країнам Балтії, на територію яких дедалі частіше залітають "заблукалі" дрони.

Вона заявила, що Європа повністю солідарна з Естонією, Латвією та Литвою і стоїть з ними пліч-о-пліч.

Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії є частиною цілеспрямованої російської стратегії, спрямованої на дестабілізацію суспільства.

Латвія розгорне дрони-перехоплювачі на кордоні з РФ. За даними Reuters, НАТО планує пришвидшити реагування військ у Латвії та Естонії.

За даними Politico, країни Балтії звернулись до України за досвідом щодо будівництва бомбосховищ.

Фінляндія планує залишити кордон із Росією закритим.

Водночас Spiegel пише, що Сполучені Штати мають намір суттєво скоротити військові внески в НАТО.

Завод Patriot у Польщі

Польща отримала попередню згоду США на виробництво у себе ракет до Patriot, а Румунія і Болгарія будують безпековий хаб проти "тіньового флоту" РФ на Чорному морі.

Звинувачення від Росії на адресу ЄС

У Росії звинуватили Євросоюз у планах змістити президента Сербії, а також вважає затримання митрополита РПЦ у Чехії спробою очорнити його і православ’я.

У Чехії звільнили митрополита РПЦ, якого раніше запідозрили у зберіганні наркотиків.

Крім того, Кремль шантажує Вірменію вищою ціною на газ у разі виходу з ЄАЕС.

США і Вірменія зробили ще один крок до реалізації проєкту "маршрут Трампа". В Єревані запевняють, що їхня співпраця з ЄС і США не спрямована проти Росії.

Тихановська у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою демократичних сил Білорусі Світланою Тихановською на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Сталий розвиток. Готовність" у Києві.

На відкритті Міжнародного саміту міст і регіонів Тихановська заявила, що перемога України має вирішальне значення і для майбутнього її країни.

Про те, чому Зеленський пішов на зближення з Тихановською і навіщо це Україні читайте у важливій статті Сергія Сидоренка і Юрія Панченка з "Європейської правди"

Тим часом Єврокомісія не бачить підстав для зняття санкцій із білоруських добрив.

На IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Сталий розвиток. Готовність" Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-рятівник" чотирьом європейським містам, серед яких столиця Угорщини Будапешт.

Решта новин

Верховна Рада не підтримала податок на посилки, який необхідний для траншу з 90 млрд.

У Бельгії потяг врізався у шкільний автобус. На жаль, загинули двоє дітей і двоє дорослих.

Рівень безробіття у Польщі зростає найшвидше за останні роки.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні назвала ЄС "бюрократичним велетнем", який гальмує конкурентоспроможність.