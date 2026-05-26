Президент Литви: небо над країнами Балтії вже не є достатньо безпечним

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що загроза повітряному простору країнам Балтії зросла на тлі низки інцидентів з дронами, які залітають на їхню територію.

Про це Науседа сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також лідерами Латвії й Естонії, його цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, під час зустрічі основну увагу було приділено ситуації у сфері безпеки в Балтійському регіоні, захисту східного кордону Європейського Союзу, зміцненню протиповітряної оборони та систем протидії безпілотникам, захисту критично важливої інфраструктури, а також розвитку європейської оборонної промисловості.

Сторони також обговорили підтримку України та необхідність подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Науседа підкреслив, що останні події не можна розглядати як окремі інциденти – вони є частиною ширшої тенденції у сфері безпеки.

"Минулого тижня в повітряному просторі Литви та інших країн Балтії біля східного кордону Європейського Союзу було зафіксовано інциденти з безпілотниками. Це не поодинокі провокації і не випадкові події. Це прямий наслідок агресії Росії проти України і ще одне нагадування про те, як близько від нас триває війна", – зазначив він.

Оцінюючи поточну ситуацію, президент також звернув увагу на розширення спектра гібридних загроз.

"Сьогодні небо над країнами Балтії вже не є достатньо безпечним. Ми стикаємося з постійно зростаючим тиском – від вторгнень безпілотників та електронних перешкод до інформаційних атак і загроз саботажу щодо критично важливої інфраструктури. Це нова реальність безпеки в Європі", – підкреслив президент Литви.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, поки не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

Писали, що Литва розглядає можливість закупівлі в ізраїльської компанії Elbit Systems дронів та системи виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті.