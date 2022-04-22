Вікторія Нуланд: у разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці

Вікторія Нуланд – одна з найвідоміших для українців представниць Держдепартаменту США. У 2014 році, під час Революції гідності, у її сферу відповідальності входила також Україна, тож її не раз бачили на Майдані.

Утім, вона працювала на українському напрямку і надалі в 2014 році, коли США намагалися стримувати Україну у збройній протидії окупації Криму.

За президентства Джо Байдена Нуланд повернулася до Держдепу та стала другою особою у відомстві – заступницею державного секретаря США з політичних питань. У її віданні знову опинився російсько-український конфлікт. Але позиція США нині – діаметрально інша. "Європейська правда" коротко поговорила з Вікторією Нуланд про це, а також дізналася, що США вже почали постачати Україні РСЗВ – реактивні системи залпового вогню, які були одним з ключових прохань Києва для зміни обстановки на фронті.

"Ми маємо список українських побажань щодо зброї"

– США останні місяці надають Україні значну безпекову підтримку; цього тижня президент Байден анонсував новий пакет допомоги. Утім, ми бачимо, що ця підтримка має обмеження. Ні літаків, на РСЗВ, ні далекобійних ППО. Чому?

– По-перше, я хочу висловити захоплення хоробрістю українці у ці часи. Ви зараз воюєте не лише за себе, а й за весь вільний світ, і саме через це США надали Україні озброєння вже більше ніж на 4 мільярди доларів.

І я хочу поправити та повідомити, що в останньому пакеті допомоги вже є реактивні системи залпового вогню, а також артилерія.

Ми використовуємо термін shopping list, тобто "список бажаних покупок", який нам надали українські військові та президент Зеленський. На кожному етапі війни ми намагаємося підлаштувати те озброєння, що ми надсилаємо, до потреб Збройних сил України.

Я вважаю, що успіх на полі бою, який демонструє Україна, звісно ж, у першу чергу є заслугою сміливості, мужності та неймовірної професійності українських військових. Але водночас, я вважаю, ваш успіх на полі бою свідчить про те, що ми змогли надати вам те, що було вам потрібно на різних стадіях війни.

Був період, коли вам для ефективної оборони були потрібні "Стінгери" та були потрібні "Джавеліни", щоби стримати наступ російських танків. Це було на початку (російського вторгнення), і це те, що ми тоді надсилали.

Зараз в України інші потреби. Вам потрібна далекобійна зброя, як-от гаубиці. Вам потрібно більше протитанкової зброї і транспорт, як-от броньована техніка, і зараз ми надаємо вам її.

– Наскільки я розумію, наразі постачань РСЗВ ще не відбувається? Також лишається питаннях щодо літаків – їхнє постачання заблоковане, і ця проблема є публічною.

– Системи РСЗВ ми вже постачаємо. І не тільки ми почали це робити. Крім того, ми зараз працюємо з іншими союзниками по НАТО з метою, щоби Україна отримала більше реактивних систем.

Також є вже кілька держав НАТО, які постачають вам ті складові, які дозволяють вам підняти у повітря більше літаків. І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме у результаті того, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них.

Це – прямий наслідок допомоги союзників.

Тому це виглядає так: зі змінами на полі бою Україна повідомляє нас про свої потреби, а ми надаємо стільки з цього переліку, скільки ми можемо.

Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію.

– Хочу уточнити: чи означає це, що з часом, зі зміною на полі бою, відкриється доступ і до іншої нової зброї, про яку просить Україна?

– Ми працюємо з вашими військовими, потреби України змінюються, і ми намагаємося відповідати цим потребам.

"Ціна дій Путіна буде просто астрономічною"

– Пані Вікторіє, у 2014 році ви були символом підтримки українського народу з боку США у часи Революції гідності. Але у тому ж 2014 році була й інша історія – окупація Криму. І тоді США (і ви також) переконували Київ не опиратися. Зараз все інакше – ви допомагаєте нам опиратися, надаєте зброю. Чому така разюча відмінність між 2014 та 2022?

– Дуже сумно і дуже трагічно про це говорити, але в 2014 році, як ви знаєте, росіяни змогли дуже швидко зібрати війська як навколо Криму, так і всередині Криму – адже в них там вже були військові потужності, – настільки значні, що вони просто могли зрівняти з землею цивільне населення та знищити будь-які військові сили, які ви могли би доправити на півострів.

Все відбувалося надто швидко.

Також проблемою стало те, що у США не було достатніх розвідданих, щоби спрогнозувати, що ж планується (російською стороною. – ЄП). Київ також їх не мав.

Реальним сценарієм було масштабне кровопролиття, при тому, що українські військові не могли би навіть всерйоз розпочати бій.

Нині це змінилося. За ці вісім років ваші Збройні сили, на жаль, отримали реальний бойовий досвід на Донбасі. Крім того, ці вісім років ми працювали з вами, допомагали, проводили навчання для українських військових.

І насамкінець, ситуація зараз протилежна у частині розвідданих. Ми ще в кінці жовтня та протягом листопада повідомляли Україні, що Путін розпочав підготовку до жахливої, жорстокої війни. Завдяки цьому ми отримали можливість допомогти вам підготуватися до російського вторгнення (посилене постачання зброї з США розпочалося у листопаді і надалі наростало. - ЄП). Цього разу в нас був час для цього.

Ще одна відмінність – те, що зараз ви ведете війну за всю державу; війну за право України існувати, за її свободу і незалежність. І тому – так, звісно ж, ви маєте боротися за свою батьківщину.

– Зараз ніхто не може виключити, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Чи ви аналізуєте таку можливість?

– Так, ви праві. Ми маємо справу з Путіним, і він вже давав наказ вчиняти жахливі, наджорстокі воєнні злочини. А отже, можливим є все, і нам треба бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками.

Зараз ми – і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти – дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України та для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії.

– Якщо це станеться, ніхто не скаже Україні: "Ой, а тепер краще не треба опиратися", як було з Кримом?

– Можете бути впевненими, що за такого катастрофічного сценарію ми не залишимо Україну наодинці.

І хоча зараз вже йдеться про воєнні злочини, за які Путіну доведеться відповідати, але використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень.

І ми забезпечимо, щоби ці наслідки сталися.

– Що ви маєте на увазі, про які наслідки йдеться?

– Я вважаю, що за цих умов краще утриматися від цих деталей. Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія – у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною.

– Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?

– Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.

– Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка ЄП: "безпекові запевнення" – це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)

– Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.

Розмовляв Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"