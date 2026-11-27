Бельгійська влада зобов’язала Google призупинити будівельні роботи зі зведення великого дата-центру на півдні країни, оскільки запити американської технологічної компанії щодо зміни початкових умов дозволу на будівництво не були схвалені.

Про це заявив громадському мовнику RTBF представник регіонального уряду Валлонії Рафаель Стокіс, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Стокіс, інспектори відвідали будівельний майданчик і констатували, що будівля майже готова, а каркасні роботи завершені, незважаючи на те, що у видачі дозволу було відмовлено.

Стокіс повідомив, що 300 робітникам було дано усне розпорядження про призупинення робіт, яке було підтверджено Google у письмовій формі.

У своїй заяві компанія зазначила, що "прихильна підтримці відкритого та конструктивного діалогу" з регіональною владою.

Подана Google у 2025 році заява про зміну планів, зокрема про перехід з повітряного охолодження на водяне, спочатку була схвалена місцевою владою, але пізніше відкликана після протестів. Компанія подала апеляцію, і рішення у справі очікується на початку наступного року.

Величезна будівля, що займає близько 3 гектарів на території бізнес-парку площею 50 гектарів, розташованого на місці колишньої вугільної шахти в Айзо-Преслі, приблизно за 15 км на захід від Шарлеруа, є однією з трьох будівель, спочатку запланованих Google на цій ділянці.

Нагадаємо, Фінляндія порушила кримінальну справу через вирубку лісу для будівництва дата-центрів Google.

У вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.