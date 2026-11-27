Конвой російських кораблів, що перевозив військову техніку до Лівії, розвернувся у Середземному морі після того, як 22 листопада українські морські дрони потопили російський корвет у порту Бенгазі.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела серед представників військових та силових структур, повідомляє "Європейська правда".

Зміна курсу конвою, про яку раніше не повідомляли, свідчить про те, як Росія намагається захистити свої військово-морські сили після атаки українського морського дрона, що потопила російський військовий корабель у Лівії, за приблизно 2000 км (1 240 миль) від театру військових дій в Україні, зазначає видання.

Ще один конвой, який супроводжував фрегат російського флоту "Головко", розвернувся поблизу Сицилійської протоки того ж дня, коли стався напад у Бенгазі, повідомив європейський військовий чиновник, який відстежував рух конвою. Ця протока є ключовою точкою перед узбережжям Північної Африки.

Представник української військової розвідки та окремий представник служб безпеки Близького Сходу, обізнані з ситуацією щодо конвою, підтвердили, що друга флотилія змінила курс, відхилившись від шляху до Лівії, і наразі перебуває біля узбережжя Алжиру.

Міністерство оборони Росії поки не надало відповіді на запит про коментар.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту, а також уразили суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

Згодом італійська сторона заявила, що Україна не координувала свої дії у Лівії та не повідомила союзників про свою атаку на російські кораблі. Те ж саме зазначив і Зеленський у розмові з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.