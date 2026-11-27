Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе новий чотирирічний План дій Ради Європи для України та приєднання України до управлінського комітету Спецтрибуналу.

Про це Сибіга написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Ален Берсе прибув 27 листопада в Київ, щоб вшанувати жертв Голодомору на заходах у суботу. Андрій Сибіга поінформував Алена Берсе про ситуацію на фронті, ескалацію російських атак та дипломатичні зусилля для досягнення миру. Також вони обговорили новий чотирирічний План дій Ради Європи для України вартістю близько 70 мільйонів євро.

"Ми приділили особливу увагу питанню відповідальності. Я подякував пану Берсету за його особисте лідерство, яке перевело Спеціальний трибунал та Комісію з компенсацій із планів у практичну роботу", – написав Сибіга.

У середу, 25 листопада, Верховна Рада затвердила приєднання України до Управлінського комітету Спеціального трибуналу, і 39 держав та організацій готові взяти участь. Андрій Сибіга закликав партнерів ратифікувати запуск Спецтрибуналу.

"Трибуналу потрібно шість плюс ратифікацій для запуску, а Комісії з компенсацій – ще тринадцять. Я закликаю всіх партнерів швидко завершити свої процедури, щоб наступний рік став роком справедливості", – зазначив глава українського МЗС.

Нагадаємо, 15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Наразі дев'ять країн завершили внутрішні процедури для участі у цьому механізмі – Велика Британія, Естонія, Ісландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція. Україна стала десятою.

Про значення ратифікації законопроєкту Верховною Радою читайте детальніше у статті Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над Путіним.