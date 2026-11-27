Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, в ході якої йшлося про атаку на російські кораблі Лівії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав в Х.

Зеленський зазначив, що операція в Лівії проходила без координації з європейськими партнерами.

"Обговорили питання, над якими працюємо, і важливо, щоб ми розуміли одне одного. Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами", – написав він.

Крім того, Зеленський сказав Мелоні, що українська сторона налаштована "забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами наших країн і підтримувати між ними пряму, регулярну та ефективну комунікацію".

Раніше Зеленський заявив, що Україна завжди координує свої атаки на російські кораблі з країнами, у межах чиїх вод або поблизу чиєї інфраструктури діють українські сили.

Втім згодом італійська сторона заявила, що Україна не координувала свої дії у Лівії та не повідомила союзників про свою атаку на російські кораблі.

Нагадаємо, 23 листопада Зеленський підтвердив, що біля лівійського порту Бенгазі українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту, а також уразили суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.

Згодом прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи українські удари по російських кораблях в лівійському порту Бенгазі, застерегла від поширення війни на Середземне море.