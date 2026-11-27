У четвер та п’ятницю пожежні підрозділи Чехії виїжджали на понад 600 викликів, серед яких були дорожньо-транспортні пригоди, повалені дерева та застряглі вантажівки, після раптового снігопаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Через негоду водіїв закликали дотримуватися особливої обережності та підлаштовувати швидкість руху під погодні умови.

Машини для посипання доріг піском та прибирання снігу працювали безперервно на автомагістралях та державних дорогах.

За 24 години було використано понад 4 600 тонн дорожньої солі, повідомило Управління доріг та автомагістралей.

У міжнародному аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі через сильний снігопад виникли затримки рейсів на кілька годин.

Близько 26 тисяч домогосподарств у столиці тимчасово залишилися без опалення та гарячої води за температури нижче нуля через аварію на трубопроводі централізованого опалення.

Повідомляли, що у німецькій Баварії снігопад став причиною численних дорожньо-транспортних пригод та закриття автомагістралей; зокрема у ДТП потрапили чотири автомобілі Бундесверу.

А у Швейцарії внаслідок аварії за участю понад 35 автомобілів на автомагістралі А1 у напрямку Санкт-Галлена рано-вранці в п’ятницю постраждали десять осіб.