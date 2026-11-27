Ірландія тестує систему супутникового спостереження на базі штучного інтелекту для моніторингу підозрілої морської діяльності та захисту критично важливої підводної інфраструктури, оскільки європейські країни активізують зусилля з протидії гібридним загрозам.

Про це повідомляє Rapporteur, інформує "Європейська правда"

Проєкт, представлений у п’ятницю, 27 листопада, на конференції в Дубліні міністеркою оборони Гелен МакЕнті, реалізується за участю Збройних сил Ірландії та дублінської компанії з космічних технологій Ubotica і використовує штучний інтелект для аналізу супутникових знімків, даних про відстеження суден та іншої морської інформації з метою виявлення потенційних ризиків.

"Пілотний проєкт з моніторингу морського простору, що реалізується Збройними силами та компанією Ubotica, є практичним прикладом такого підходу. Він демонструє, як інноваційні ірландські компанії можуть співпрацювати з державою та в рамках європейських партнерств для вирішення реальних викликів", – зазначила МакЕнті.

Технологія Ubotica обробляє супутникові спостереження за допомогою штучного інтелекту на борту космічних апаратів, скорочуючи час, необхідний для передачі знімків на Землю для аналізу. Кожне нове спостереження може оновлювати оперативну картину та допомагати визначити, куди супутникам слід спрямувати свій погляд наступного разу.

Система під назвою Live Maritime Intelligence має на меті прогнозувати рухи суден та допомагати перевіряти місце розташування й діяльність кораблів, зокрема тих, що припиняють передавати свої сигнали стеження.

Компанія зазначає, що система може допомогти органам влади виявляти потенційні загрози для підводних кабелів зв’язку, енергетичних ліній та морських маршрутів. Однак оперативні рішення залишаються за Збройними силами.

Раніше міністерство оборони Бельгії повідомило, що збирається придбати 10 нових автономних підводних дронів REMUS 300 – на це виділили 20 млн євро.

А Велика Британія у вівторок оголосила про виділення 90 млн фунтів стерлінгів (121 млн доларів) на закупівлю дронів, датчиків та систем штучного інтелекту, щоб допомогти Королівському флоту протистояти російським підводним загрозам у Північній Атлантиці та захистити критично важливу інфраструктуру.