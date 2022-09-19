"Рішення про переговори з РФ та про перемогу ухвалюватиме Зеленський". Інтерв’ю посла США

Сполучені Штати Америки – головний постачальник зброї для України і головний партнер у протидії російській агресії; без фінансової підтримки США Україні складно було би вижити протягом семи місяців війни. Парадокс, але попри це про повну довіру між столицями не йдеться.

Українські можновладці вже давно публічно заявляють, що незадоволені позицією Вашингтона з окремих військових питань, як-от щодо відмови у постачанні далекобійного озброєння. А нещодавно у коридорах влади з’явилися чутки про те, що Штати до початку контрнаступу на сході України заохочували Київ до переговорів з РФ. Зараз у Вашингтоні це заперечують і у приватних розмовах припускають, що сталося непорозуміння та викривлення сигналів, які вони справді хотіли надіслати.

Та якою є позиція Вашингтона з найбільш чутливих для України спірних питань?

Посол США погодилася поговорити про це з "Європейською правдою". Ми подаємо відеоверсію нашої розмови, щоб кожен міг зробити власні висновки.

Для тих, хто віддає перевагу читанню, публікуємо дещо повнішу текстову розшифровку розмови.

А "Європейська правда" продовжить висвітлення двосторонніх відносин та допомоги США, яка – попри всі питання, які були до цього інтерв’ю та лишаються після нього, – є життєво важливою для опору російській агресії.

"Президент Байден беззаперечно підтримує Україну"

– Пані посол, дякую, що зустрілися з нами. Є потреба пояснити українському суспільству деякі речі, що лишаються незрозумілими. І почнемо з візиту Ентоні Блінкена в Україну. Адже були як чутки про те, що він радив нам вести переговори з РФ, так і заяви-заперечення.

– Дякую, Сергію. До речі, я рада, що своє перше інтерв’ю у своїй резиденції у Києві я даю саме вам.

Держсекретар Блінкен відвідав Київ вже утретє від початку великої війни 24 лютого, але вперше за моєї роботи послом. Він привіз один ключовий сигнал від президента Байдена – показати тверду підтримку України від президента і народу США. І він також чітко пояснив тут, що майбутнє України – що вважати перемогою України, коли і як можуть відбуватися перемовини з РФ – це те, що має повністю визначати демократично обраний лідер України.

Весь візит держсекретаря підкреслював цей сигнал.

У нього була дуже ефективна зустріч з президентом Зеленським та обговорення допомоги США, і Блінкен повідомив про нову допомогу на суму майже три мільярди доларів. Вони говорили також про майбутні потреби. Тож спілкування було дуже детальним та чудовим, я вважаю.

Держсекретар також побачив на власні очі руйнування та зустрівся з жертвами агресії, що було важливим. Він поїхав до дитячого госпіталю, де лікуються діти, поранені у війні – і це справді чіпляло за серце. Він також відвідав Ірпінь, де особисто побачив руйнування, включно з пошкодженими цивільними приватними і багатоквартирними будинками.

Ці два візити його зачепили, він зміг особисто відчути, доторкнутися до наслідків російської агресії. І це для нього було дуже важливо.

– Високопосадовці такого рівня, як держсекретар, не здійснюють візити просто щоб поговорити чи побачитися. Я можу детально розповісти причини кожного з трьох візитів Урсули фон дер Ляєн або причину приїзду Макрона та Шольца. Очевидно, була причина, чому Блінкен приїхав саме зараз?

– Він казав і публічно, і на закритих зустрічах, що головна мета візиту – передати, що президент Байден беззаперечно підтримує Україну.

– Як, на вашу думку, має завершитися війна з Росією? Чи мають бути у кінці переговори з РФ, чи повинна бути якась угода тощо?

– Ми не раз казали, і держсекретар тут теж це підтвердив: демократично обраний лідер України має вирішити, коли почнуться переговори, як вони будуть проходити і що є перемогою.

– Тобто переговори повинні бути?

– …моя робота і наша роль – підтримувати Україну у її рішенні про своє майбутнє.

Мета нашої політики – це суверенна, незалежна, демократична та процвітаюча Україна, здатна захистити себе і стримувати російську агресію. Задля цієї мети ми підтримуємо спроможність України ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.

– Позиція українського народу відома: абсолютна більшість проти компромісів щодо повернення Криму та Донбасу, до останнього метра. Президент Зеленський каже, що не готовий говорити з сучасною Росією. Але від США ми досі не чули фрази: "Ми виступаємо за те, щоби під час цієї війни повністю повернути контроль України над своєю територією". Чи можете ви її сказати?

– Ми публічно говоримо, що лишаємо це на розгляд лідера України, президента Зеленського, який має визначити, що таке перемога, і який має вирішити, коли і як розпочинати переговори з Росією.

І як ми не раз казали, ми підтримуємо суверенітет, незалежність і цілісність України.

"Це не буде швидка війна"

– США – це для України постачальник військової допомоги номер один. Але від українських посадовців ми чуємо також розчарування через обмеження, які є для цієї допомоги. Наприклад, через те, що нам не дають далекобійні ракети чи снаряди. В чому логіка цього обмеження ?

– Я не хочу вдаватися у рішення щодо конкретних військових постачань, тому що це – те, що вирішують наші і ваші військові разом та щодня. Але я можу сказати, що від початку ми забезпечуємо Україну тим, що їй потрібно на полі бою.

І це постачання змінюється з часом через зміни на полі битви.

– Резніков публічно каже, що Україна запитує далекобійну зброю, а США відмовляють, бо бояться ударів по Росії. Чи правда, що це є причиною не надавати Україні далекобійні ракети?

– Я не буду вдаватися у наші дипломатичні і військові дискусії про те, як краще підтримувати Україну у тих боях, що точаться зараз. Але я ще раз скажу, що постачання США змінюються у відповідності до військових потреб. Наразі ми в захопленні від того, як Україна діє на полі бою, як вона проводить контрнаступ, який, звісно ж, ще не завершився.

Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро.

Але нас надихає те, що ви у боях повертаєте значні території.

Нам, звісно, треба оцінювати це обережно.

Але я справді пишаюся підтримкою, яку надали США та інші партнери і союзники, щоб це відбулося.

– Чи є у вас заперечення щодо контрнаступу в Криму?

– Наша давня політика полягає у тому, що Крим – це Україна.

– Але я кажу про військовий наступ. Бо раніше – до війни, звісно, – було багато заяв про те, що питання Криму має вирішуватися дипломатичним шляхом. І я не знаю, чи ця політика змінилася.

– Я дипломатичний представник США і не хочу говорити про військові питання, але можу підтвердити політику США: Крим – це Україна.

– Ви ж не скажете, що ніколи не чули про заперечення США щодо невикористання американських ракет проти цілей на російській території?

– Я скажу, що мета наших зусиль, мета безпекової допомоги, яку ми надаємо – у тому, щоби допомогти Україні захистити себе та свою територію.

– А нам потрібна перемога.

– Ми також підтримуємо рух України до перемоги, звісно.

– Я поясню, чому перепитую. Через ці обмеження та через заяви, яким бракує чіткості, в Україні є люди, які вважають, що США мають на меті послабити Росію, а не допомогти Україні перемогти. Особисто я таку думку не підтримую, але ті, що так кажуть – вони теж громадяни.

– Я на це нагадаю, що ми надали вам безпекову допомогу на суму понад 15 мільярдів доларів, а також мільярди доларів іншої допомоги після 24 лютого. Це – величезний обсяг реальної допомоги Україні, це не просто заяви про підтримку. Це безпекова підтримка, це пряма бюджетна підтримка на суму півтора мільярда доларів на місяць, вже багато місяців поспіль. І це гуманітарна підтримка.

Це такий масив підтримки, яку не надавала вам жодна інша держава у світі. Це – величезні суми.

Тому я повторюся: США надають вам не тільки політичну і дипломатичну підтримку, але також відчутну фінансову підтримку з метою, щоб Україна не лише вижила, але також перемогла.

– Ви згадали, що швидкого завершення війни не буде. Чи реально завершити війну у 2023 році?

– Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього.

Але я не думаю, що це буде швидка війна. Можу сказати це з власного досвіду. І я думаю, ми маємо підтримувати здатність України не лише перемагати на полі бою зараз, але також мати безпекову перевагу у майбутньому. Ми вже над цим думаємо, і частина підтримки, яку ми надаємо зараз, спрямована на те, щоби допомогти Україні побудувати армію, здатну захистити країну після завершення конфлікту.

– Чи готові Штати надавати цю підтримку довгий час, якщо війна не завершиться наступного року?

– Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки відсьогодні.

Вона допомагає Україна побудувати власну оборонну спроможність, щоб захищати себе у майбутньому – а не лише перемогти у тій битві, що триває зараз.

"Використання РФ ядерної зброї викличе серйозні наслідки"

– Україні зараз потрібна постійна фінансова підтримка, щоб вижити. І я дякую США за те, що ви надаєте півтора мільярда доларів щомісяця, як і обіцяли на початку (на жаль, з боку ЄС цього немає). Але чи може ця схема тривати довго? Чи Україні доведеться позбавитися залежності від цієї підтримки?

– Я вважаю, що стійка схема – це допомогти Україні перемогти на полі бою, що дозволить економіці повернутися до нормального стану. Щоб люди повернулися додому і економіка запрацювала.

Це – найкращий варіант, якого ми прагнемо разом з українськими партнерами.

– Чи можливо досягти цього відновлення до кінця війни?

– Маємо робити і те, і те! Ми маємо надавати необхідну підтримку, поки триває нинішнє протистояння на полі бою. І одночасно маємо розбудовувати плани на майбутнє, на той час, коли економіка повернеться до нормального стану. І я дуже пишаюся тим, що ми надаємо пряму бюджетну підтримку для цього, що є для США дуже незвичним.

Наразі це 8,5 мільярдів, які ми надали з 24 лютого.

І я думаю, що українці також хочуть, щоб ваша економіка працювала, як годиться. Думаю, це також важливо для уряду і народу України. І ми робимо все, щоб це сталося.

– Це, певно, стане можливим лише тоді, коли ми почнемо відбудову України, для чого необхідні заморожені у світі російські гроші. Чи є якісь кроки чи ідеї, коли Україна зможе отримати ці кошти?

– Наскільки я знаю, це – тривалий процес, але вже зараз йдуть консультації про те, що робити з цими грошима, як і про те, як підтримати відбудову України. І ці розмови триватимуть.

– Один зі шляхів зробити це – визнати Росію державою-спонсором тероризму. Чому адміністрація США виступає проти цього? В чому причина?

– Сполучені Штати уже запровадили санкції проти тих росіян і російських компаній, які допомагають вести війну проти України, і значна частина того впливу, який мало би визнання Росії спонсором тероризму, збігається з тим, що ми вже робимо.

Але ми чули запит України зробити це, є також дискусії у США, і наш уряд зараз уважно вивчає таку можливість, зважує, тому я не можу вдаватися у деталі. Ми також говоримо про це з Конгресом.

Але ми хочемо уникнути небажаних наслідків будь-якого нового статусу Росії. Ми хочемо підтримати Україну, але хочемо, щоби підтримка була одночасно від нас і від решти світу. Тому ми будемо обговорювати це і намагатися досягнути цієї мети.

– Чи бачите ви можливість ядерного удару тактичними боєголовками або використання як зброї Запорізької АЕС? Чи є така загроза? Чи є шляхи мінімізувати її?

– Як сказав президент Байден, будь-які розмови про використання атомної зброї – абсолютно безвідповідальні. І ми, і Росія заявляли, що ядерна війна неможлива і розглядати її неприпустимо.

– Путін вже зробив багато безвідповідальних кроків.

– Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і викличе серйозні наслідки.

Що стосується Запоріжжя, то це теж дуже небезпечно. Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду у створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України на Запоріжжі. Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, бо ситуація небезпечна.

– То чи є у вас план, якщо буде ядерний удар?

– Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли би вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив.

Розмовляв Сергій Сидоренко,

відео Володимира Олійника,

"Європейська правда"