Депутат Європейського парламенту від Румунії Клаудіу Тирзіу заявив, що 20 листопада його без пояснення причин на 40 хвилин затримали на прикордонному контролі в аеропорту Кишинева, куди він прилетів рейсом із Бухареста

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Про те, що сталося, Клаудіу Тирзіу розповів у відеозверненні, опублікованому в соцмережах. За словами політика, він бував у Молдові близько 50 разів, але з подібним зіткнувся вперше.

Тирзіу повідомив, що в аеропорту Кишинева прикордонники відвели його в окрему кімнату й розпитували про мету візиту, терміни перебування, місце проживання, а також про конференцію, на якій він має виступити 22 листопада. Співробітники пояснили це "рутинною перевіркою". За словами євродепутата, йому довелося зв’язатися з консульством Румунії, після чого ситуацією зайнявся генеральний консул, однак навіть йому не повідомили причину затримки.

У підсумку політику дозволили в’їзд до країни.

"Я член делегації Європарламенту з питань зв’язків із Молдовою. Я підтримував європейський шлях Молдови своїми голосуваннями та виступами. Але насамперед я громадянин Румунії, який не має обмежень на в’їзд до Молдови – громадянин держави, яка надає Молдові величезну допомогу. Саме тому я вимагаю офіційної відповіді від влади Кишинева: що стало причиною цієї перевірки і чому мені не повідомили її мотив навіть після її завершення? Чого чекати іншим громадянам Румунії, які не мають дипломатичного статусу, якщо так обійшлися зі мною?" – заявив Тирзіу.

У Прикордонній поліції Молдови, коментуючи ситуацію, зазначили, що євродепутат пройшов стандартні процедури прикордонного контролю у повній відповідності до закону № 28/2024 про державний кордон.

У відомстві уточнили, що контроль першої лінії може включати поглиблену перевірку, яка передбачає перевірку умов в’їзду, а за необхідності – документів, що підтверджують мету перебування та здійснення професійної діяльності.

Раніше посольство України в Римі відреагувало на застереження МЗС Італії щодо внесення італійських політиків до "чорного списку" на сайті "Миротворця", запевнивши, що ця платформа не представляє позицію українського уряду.

Нагадаємо, міжнародні партнери Україні неодноразово закликали вжити заходів щодо сайту "Миротворця". У 2021 році Європарламент у резолюції про Угоду про асоціацію Україна ЄС закликав Київ заблокувати портал як приклад "екстремістської групи, що підбурює ненависть".

Раніше у Молдові з’явився аналог українського "Миротворця" і прем’єр країни підтримав його.