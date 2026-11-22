Співлідер ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла закликає до репатріації з Німеччини до 2,6 мільйона осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Згідно з його пропозицією, окрім тих, хто за законом зобов’язаний покинути країну, та іноземних злочинців, сирійці, афганці та українці також повинні виїхати, щойно перестануть діяти їхні підстави для надання захисту.

Хрупалла обґрунтував свою вимогу потенційними політичними змінами в країнах походження. Якщо війна в Україні закінчиться або ситуація з безпекою в Сирії та Афганістані покращиться настільки, що захист більше не буде необхідним, ці люди повинні будуть повернутися. "І мова йде про 2,6 мільйона людей", – підсумував він.

Цією вимогою Хрупалла суперечить своєму колезі по партії Максиміліану Кра, який раніше застерігав від нереалістичних очікувань щодо депортацій. За його оцінками, навіть 200 000 депортацій стали б найбільшою операцією такого роду в післявоєнній історії Європи.

Експерт з питань міграції Даніель Тім також вважає, що Хрупалла подає ситуацію оманливо. Лідер "АдН" створює враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна депортувати масово й у короткі терміни. Це юридично неможливо. Натомість, за словами Тіма, який викладає в Університеті Констанца, необхідно переглянути статус захисту кожної окремої особи.

Хоча умови надання статусу захисту можуть змінитися, що потенційно ставить під загрозу його подальше існування, це не поширюється автоматично на всіх представників певної етнічної групи. Тім стверджує, що наведена Хрупаллою цифра є тому значно завищеною.

Виходячи з останніх доступних даних, на середину 2026 року в Німеччині підлягали депортації близько 259 000 осіб. Це означає, що їхні заяви про надання притулку було відхилено; вони більше не мають права на перебування в країні і мусять її покинути. Однак 77 відсотків із них отримали тимчасовий дозвіл на перебування, що призупиняє їхню депортацію.

Як повідомлялося, з 1 липня у Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримують так званий базовий дохід (Grundsicherung).

Проведене восени минулого року опитування показувало, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.