Міністр оборони України Євгеній Хмара та Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості щодо спільного виробництва українських безпілотників middle strike та deep strike.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення українського Міноборони.

Українські безпілотники, які вже довели свою ефективність, вироблятимуть за фінансування Великої Британії.

Продукція спільних виробництв спрямовуватиметься на потреби українських воїнів.

"Запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох наших країн та пришвидшують розвиток наших ОПК. Україна має дієві оборонні рішення та безцінний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони. Для нас важлива стійкість нашого партнерства, його якість і здатність давати результат у довгостроковій перспективі", – заявив Євгеній Хмара.

"Укладені сьогодні промислові угоди означають, що Україна зможе створити виробничі потужності у Великій Британії, що дозволить збільшити виробничі потужності та підвищити стійкість", – заявили у свою чергу в Міноборони Британії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Енді Бернем оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 260 мільйонів фунтів стерлінгів, що включає далекобійні дрони, здатні долати відстань на понад 1000 кілометрів.

Також Велика Британія та Норвегія профінансують будівництво двох сучасних бойових катерів для України.