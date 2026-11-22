У понеділок повітряний рух у повітряному просторі Бельгії буде повністю паралізовано через загальнонаціональний день протесту, оголошений об’єднаним профспілковим фронтом проти заходів жорсткої економії.

Про це в суботу повідомила компанія з управління повітряним рухом Skeyes, передає "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Частина авіадиспетчерів братиме участь у страйку, тому безпеку повітряного руху гарантувати неможливо.

"Компанія Skeyes отримала інформацію про те, що група авіадиспетчерів братиме участь у загальнонаціональному страйку в понеділок, 23 листопада. Через ці оголошені зупинки роботи компанія Skeyes не зможе надавати звичайні послуги з управління повітряним рухом у бельгійських аеропортах та у повітряному просторі, що перебуває під її відповідальністю, з 07:00 до 21:00 за бельгійським часом", – йдеться у заяві компанії з управління повітряним рухом.

Запланована чисельність персоналу не дозволить гарантувати управління нормальним повітряним рухом за оптимальних умов безпеки, заявили в компанії.

У понеділок управління повітряним рухом буде обмежено лише "необхідними мінімальними послугами", а саме для надзвичайних ситуацій та інших рейсів, критично важливих з точки зору безпеки.

Отже, перебої, ймовірно, будуть дуже значними. Аеропорт "Завентем" очікував 59 500 пасажирів на 429 рейсах протягом дня, з 6:00 до 22:00. За словами речника, це становило 213 вилітаючих рейсів, або 28 000 пасажирів, та 216 прилітаючих рейсів, або 31 500 пасажирів.

Аеропорти, авіакомпанії та інші зацікавлені сторони будуть безпосередньо поінформовані про операційні наслідки цього рішення, заявила компанія Skeyes. Агентство рекомендує мандрівникам звертатися до своїх авіакомпаній за інформацією щодо своїх рейсів.

У своїй заяві Brussels Airlines зазначила, що "глибоко шкодує про надзвичайно пізнє повідомлення про це рішення".

"Несподіване в останню хвилину повне закриття бельгійського повітряного простору надзвичайно ускладнює ситуацію для авіакомпаній, аеропортів та операційних партнерів, які не можуть належним чином підготуватися і, перш за все, мінімізувати вплив на пасажирів", – заявила Brussels Airlines.

Рада представників авіакомпаній Бельгії (BAR Belgium) – професійна федерація, що представляє близько 25 авіакомпаній, які здійснюють польоти в Бельгії, – різко відреагувала на страйк авіадиспетчерів компанії Skeyes, що призведе до закриття повітряного простору в понеділок з 7:00 до 21:00. "Одинадцять страйків за одинадцять місяців: зловживання, безвідповідальність та необачність", – засудила федерація у суботу в пресрелізі.

"Після одинадцяти страйків, пов’язаних із повітряним простором, за стільки ж місяців будь-яке уявлення про виняткові заходи зникло. Те, що спочатку замислювалося як крайній захід, перетворилося на звичний інструмент тиску, за допомогою якого невелика група працівників державного сектору неодноразово ставить під загрозу транспортне сполучення країни, пасажирів, економіку та міжнародну репутацію Бельгії", – пише BAR Belgium.

Федерація вважає ці дії "надмірними, безвідповідальними та абсолютно непропорційними". На думку федерації, авторитет Бельгії як надійної платформи для авіації, туризму та бізнесу серйозно підірвано, тоді як суспільне розуміння таких дій продовжує погіршуватися.

По всій Італії 20 листопада пройшов загальний страйк та демонстрації – представники профспілок заявили про участь 1,5 мільйона людей у сотні міст.

Нагадаємо, повітряний та залізничний транспорт, а також залізничні вантажні перевезення були виключені зі страйку після втручання Гарантійної комісії.