Атака на російський суховантаж у Фінській затоці є побічним наслідком самооборони України у війні, розв’язаній Росією.

Так вважає міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Тсахкна запевнив, що Естонія не надавала жодній іноземній державі дозволу на використання повітряного простору чи морської акваторії країни для проведення військових операцій. За його словами, безпосередньої військової загрози для Естонії немає, і у зв’язку з інцидентом рівень військової загрози з боку Росії не підвищився.

"Ми підтримуємо тісний контакт із фінськими колегами та союзниками. На прохання Фінляндії до району події було направлено корабель ВМС Естонії "Генерал Курвітс". Корабель задіяний у гасінні пожежі", – заявив Тсахкна.

Він також зазначив, що поспілкувався з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

"Ми координуємо кожен крок із нашими північними сусідами та діємо рішуче, – сказав Тсахкна. – Європа дедалі гостріше відчуває наслідки російської агресії проти України. Інцидент у Фінській затоці – черговий побічний ефект російської загарбницької війни та самооборони України. Україна має право захищатися".

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив у соціальних мережах, що обговорив ситуацію у Фінській затоці з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"У нинішній ситуації важливо чітко нагадати факти. Естонія не давала дозволу на використання свого повітряного простору чи морської акваторії для завдання ударів по Росії. Ці події – наслідок агресивної війни Росії проти України. Україна має повне право захищатися від агресора. Прем’єр-міністр Фінляндії також підкреслив право України захищатися від агресора", – заявив Міхал.

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.