Глава Пентагону Піт Гегсет ввів нові обмеження щодо відносин у сфері оборони між США та Канадою.

Про це стало відомо The Washington Post від посадовців, ознайомлених з вказівками Гегсета, передає "Європейська правда".

За словами посадовців, які висловилися на умовах анонімності через делікатність питання, Гегсет оприлюднив ці вказівки, про які раніше не повідомлялося, у секретній записці, розповсюдженій минулого тижня. Один із посадовців зазначив, що нові обмеження, безсумнівно, будуть сприйняті канадцями як "ляпас", і вони викликають питання щодо того, як саме буде обмежено взаємодію збройних сил обох країн.

Речник Гегсета Шон Парнелл у відповідь на запитання заявив, що Пентагон "вживає заходів для забезпечення того, щоб його взаємодія з Канадою сприяла досягненню конкретних оборонних цілей США та, зрештою, підтримці пожвавлення оборонних відносин".

За словами Парнелла, Міністерство оборони "надає пріоритет можливостям двостороннього співробітництва, що зміцнюють оборону наших батьківщин та спільної півкулі, водночас підтримуючи здатність Канади виконувати зобов’язання в рамках НАТО".

За словами Парнелла, директива Гегсета не вплине на обмін оборонною розвідінформацією або на те, як збройні сили США та Канади співпрацюють у рамках військового альянсу НАТО, до якого також входять європейські союзники, та двостороннього Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD). Сполучені Штати та Канада є засновниками НАТО, створеного після Другої світової війни, і щодня координують свої дії у штаб-квартирі NORAD у Колорадо з метою захисту повітряного простору та морських кордонів обох країн.

У суботу під час зустрічі з журналістами на зборах представників оборонних відомств у Галіфаксі (Канада) американські сенатори, які перебували з візитом у Канаді, заявили, що вказівки Гегсета мають на меті обмежити соціальні контакти між американськими та канадськими військовослужбовцями, зокрема участь у конференціях чи академічних заходах.

"По суті, це не вносить жодних змін у офіційну діяльність, але опосередковано натякає на те, що неформальних або соціальних заходів без дозволу має бути менше", – сказав сенатор Майк Раундс (республіканець від Південної Дакоти).

Раніше в суботу міністр оборони Канади Девід МакГінті заявив на пресконференції, що ще не бачив записки і дізнався про неї лише цього вікенду. "Що стосується нас, то все йде як завжди", – сказав МакГінті про оборонні зв’язки між двома країнами.

Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між США і Канадою зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.

Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.