У суботу, 21 листопада, на з’їзді латвійської партії "Злагода" було ухвалено рішення про її ліквідацію.

Про це повідомив у соціальних мережах член правління партії Валерій Агешин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він зазначає, що був членом партії понад 25 років. Агешин вважає, що рішення про ліквідацію є "абсолютно логічним і єдино правильним".

"Після недавніх виборів до парламенту стало цілком зрозуміло, що в Латвії зараз актуальні такі питання, як соціальна справедливість, права людини, боротьба з нерівністю, податок на багатство для посадових осіб, міністрів і депутатів парламенту, захист інтересів простих трудящих, турбота про "малу людину", а також пенсії за вислугу років для педагогів, на жаль, цікавлять лише небагатьох", – заявив Агешин.

На його думку, наразі в політиці домінує популізм – раціональна аргументація тепер часто поступається місцем яскравим символам, гаслам, образам та емоціям. "Тому цього разу за програму "Злагоди" проголосували небагато хто, люди здебільшого прийшли голосувати за конкретних кандидатів", – сказав політик.

На його думку, вибори могли стати для "Злагоди" можливістю об’єднатися, прийти до тями, однак партія та кандидати не працювали синхронно, як одна команда.

"У результаті ця спроба виявилася для "Злагоди" останньою. Нехай це стане серйозним попередженням для тих політичних організацій, які справді хочуть працювати на благо держави, свого міста чи краю, а не в своїх інтересах", – закликав представник партії.

Голова "Злагоди" Яніс Урбанович раніше заявив газеті Diena, що, можливо, це буде останній з’їзд партії. "Запропоную самоліквідуватися, хочу швидше це закінчити, щоб якимось чином допомогти тим, хто за нашу довгу історію пройшов через нас, і щоб їм не довелося спостерігати за муками "Злагоди"", – сказав політик.

Латвійську соціал-демократичну партію "Злагода" (Saskaņa) у ЗМІ та політичних аналізах часто називали проросійською, хоча офіційно вона позиціонує себе як лівоцентристську соціал-демократичну силу, орієнтовану на російськомовних виборців.

Як повідомлялося, партія "Злагода" на виборах до 15-го Сейму стартувала разом із "Партією центру" і набрала лише 0,820% голосів виборців. За підсумками виборів партія не пройшла до парламенту й не отримала державної фінансової підтримки.

У вівторок пізно ввечері Сейм Латвії затвердив склад нового Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Андрісом Кулбергсом. Коаліцію утворили дві партії – "Об’єднаний список", що здобув перемогу на виборах, та "Національний альянс".

Нагадаємо, за результатами парламентських виборів у Латвії, що відбулися 1 жовтня 2022 року, перемогу здобули переважно представники консервативних та ліберальних сил. Натомість проросійська партія "Злагода", яка на виборах перед цим була на першому місці з результатом у майже 20%, не потрапила в Сейм узагалі.