Трамп заявив, що не вважає себе расистом

Понеділок, 15 січня 2018, 09:56

Президент США Дональд Трамп відреагував на звинувачення у расизмі після того, як він нібито назвав Гаїті та країни Африки "смердючими дірами".

Про це повідомляє CNN.

Як відомо, слова президента США, які він нібито сказав на адресу Гаїті, Сальвадору та африканських країн викликали хвилю критики.

"Ні, я не расист. Я менш за все схильний до расизму з усіх людей, у яких ви коли-небудь брали інтерв'ю", – відповів Трамп на пряме запитання журналістів щодо звинувачень у расизмі.

Раніше президент США Дональд Трамп вже заперечив використання образливих слів на адресу Гаїті, Сальвадору та африканських країн.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що Трамп під час наради в Білому домі назвав Гаїті та африканські країни, звідки до США прибувають мігранти, "смердючими дірами" (shithole).

У Відомстві ООН з прав людини назвали Трампа расистом за порівняння країн Африки зі "смердючими дірами"