Трамп заявив росЗМІ, що сподівається на діалог з Росією

П'ятниця, 26 січня 2018, 12:11

Президент США Дональд Трамп заявив, що налаштований на діалог з Росією.

Такий коментар американський президент озвучив російському агентству ТАСС.

Агентство повідомило, що під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі його кореспондент запитав у Трампа, чи планує він будувати діалог з Росією.

"Ми сподіваємося на це", - цитує ТАСС відповідь президента США.

Нагадаємо, у США триває розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори у 2016 році, які проводять комітети Сенату та Палати представників Конгресу США, а також спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер.

Мюллер намір викликати Дональда Трампа на допит. Президент США дав попередню згоду свідчити під присягою.