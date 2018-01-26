Трамп заявив росЗМІ, що сподівається на діалог з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що налаштований на діалог з Росією.
Такий коментар американський президент озвучив російському агентству ТАСС.
Агентство повідомило, що під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі його кореспондент запитав у Трампа, чи планує він будувати діалог з Росією.
"Ми сподіваємося на це", - цитує ТАСС відповідь президента США.
Нагадаємо, у США триває розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори у 2016 році, які проводять комітети Сенату та Палати представників Конгресу США, а також спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер.
Мюллер намір викликати Дональда Трампа на допит. Президент США дав попередню згоду свідчити під присягою.