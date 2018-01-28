У Фінляндії проходять президентські вибори

Неділя, 28 січня 2018, 10:39

У Фінляндії о 9 ранку у неділю розпочалося голосування у першому турі президентських виборів.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Голосування триватиме до 20.00, в цей же час очікуються перші результати.

Йдеться, зокрема, про результати попереднього голосування, в якому зазвичай бере участь близько половини виборців. Цього року попереднє голосування проходило з 17 по 23 січня.

Як зазначається, різниця між результатами попереднього голосування і остаточними результатами може складати декілька процентних пунктів.

Нагадаємо, останні перед президентськими виборами у Фінляндії опитування громадської думки віддали перемогу чинному главі держави Саулі Нііністьо у першому турі.

За три дні до президентських виборів рейтинг Нііністьо залишався достатнім для перемоги в першому турі, хоча в порівнянні з попереднім опитуванням він опустився на 9%. Нііністьо підтримало 63% опитаних.

На другому місці з великим відривом - кандидат від зелених Пекка Хаавісто. Його рейтинг піднявся до 14%.

Третє розділили представниця "Справжніх фінів" Лаура Хухтасаарі і висуванець від виборчого об'єднання Пааво Вяюрюнен з 6% голосів.