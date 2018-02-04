В результаті теракту в Пакистані загинули 11 військових

Неділя, 04 лютого 2018, 12:11

В результаті вибуху, скоєного терористом-смертником в Пакистані, загинули 11 пакистанських військових, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє The Associated Press.

Теракт стався в долині Сват, в північно-західній частині країни в суботу ввечері. За словами військових, терорист підірвав бомбу на території, яку солдати використовують для занять спортом і фізичних вправ в районі Кабала.

На місці вибуху відразу загинули троє військових, згодом ще вісім померли від отриманих поранень. Серед убитих був один офіцер.

Це був перший теракт за останні три роки в регіоні, який раніше контролювали ісламські бойовики. Жодна з груп поки не взяла на себе відповідальність за напад.

Ісламські бойовики контролювали долину Сват з 2007 року, поки в результаті масштабної військової операції їх не вибили звідти в 2009 році. В рамках операції довелося евакуювати 2 мільйонів чоловік з долини. Вони змогли пізніше повернутися до своїх домівок.