Громадяни України зможуть їздити до китайської провінції Хайнань без віз

Громадяни України з 1 травня зможуть подорожувати до китайської провінції Хайнань без віз.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

"Україну включено до переліку держав, громадяни яких можуть в’їжджати та перебувати на території провінції Китаю Хайнань без віз строком до 30 днів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС уточнили, що спрощений порядок в’їзду застосовуватиметься з 1 травня для туристичних поїздок як в рамках групових турів, так і для індивідуальних подорожей.

Зазначимо, що провінція Хайнань запровадила безвізовий режим для громадян 59 країн світу, серед яких і Україна.

Провінція Хайнань з населенням понад 8 млн людей розташована на однойменному острові на півдні країни, це другий за величиною острів в Китаї. На острові розвинена індустрія відпочинку і розваг, широка мережа готелів різного рівня. Середня річна температура на острові становить +24 °С.

У 2014 році на острові було завершено будівництво космодрому Веньчан, поблизу нього планується відкрити тематичний парк, присвячений китайській космічній програмі.