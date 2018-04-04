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Чотири країни планують бойкотувати саміт ЄС-Західні Балкани через Косово – ЗМІ

Середа, 04 квітня 2018, 08:27
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Чотири країни мають намір бойкотувати саміт ЄС-Західні Балкани у Софії 17 травня через небажання спілкуватися з керівництвом невизнаного Косова.

Про це повідомляє болгарське агентство Novinite.

Белград офіційно оголосив своє неприйняття ідеї участі у зустрічі разом з Косово.Прем’єр Сербії Ана Брнабич назвала присутність Косова на саміті щодо Західних Балкан "політичним нонсенсом".

За словами Брнабич, рішення Белграда брати участь у саміті залежатиме від кроків Приштини щодо встановлення Асоціації сербських муніципалітетів у Косові.

"Косово навіть теоретично не може бути присутнім на цьому форумі як країна" - зазначила вона.

Очікується, що Косово на саміті представлятиме президент Хашим Тачі.

Крім того, Румунія, Кіпр і Іспанія також планують бойкотувати саміт через незгоду сидіти за одним столом переговорів з Косово. Наразі країни планують взяти участь у робочому обіді за день перед самітом, а на самому форумі будуть представлені інші держави-члени ЄС.

Цікаво, що країни-члени ЄС мали можливість заблокувати проведення саміту на етапі його планування, але не стали цього робити.

Косово проголосило незалежність у лютому 2008 року. Наразі понад 100 країн світу визнали незалежність колишньої сербської провінції.

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