Четыре страны планируют бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы из-за Косово – СМИ

Среда, 04 апреля 2018, 08:27

Четыре страны намерены бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы в Софии 17 мая из-за нежелания общаться с руководством непризнанного Косово.

Об этом сообщает болгарское агентство Novinite.

Белград официально объявил свое неприятие идеи участия во встрече вместе с Косово.Премьер Сербии Ана Брнабич назвала присутствие в Косово на саммите Западных Балкан "политическим нонсенсом".

По словам Брнабич, решение Белграда участвовать в саммите будет зависеть от шагов Приштины относительно установления Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

"Косово даже теоретически не может присутствовать на этом форуме как страна", - отметила она.

Ожидается, что Косово на саммите будет представлять президент Хашим Тачи.

Кроме того, Румыния, Кипр и Испания также планируют бойкотировать саммит из-за несогласия сидеть за одним столом переговоров с Косово. В настоящее время страны планируют принять участие в рабочем обеде за день перед саммитом, а на самом форуме будут представлены другие государства-члены ЕС.

Косово провозгласило независимость в феврале 2008 года. Сейчас более 100 стран мира признали независимость бывшей сербской провинции.