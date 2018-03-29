Сербія розпочинає військові навчання неподалік Косова

Четвер, 29 березня 2018, 08:40

У Сербії пояснили появу літаків на кордоні з Косово, заявивши, що 29 березня розпочинаються військові навчання "Sadejstvo 2018".

Про це повідомляє Rts.rs.

Як відомо, напередодні декілька сербських літаків помітили над прикордонним селищем Прешево. Вони налякали місцевих албанців, які стверджують, що не бачили такого з часів останньої війни. Албанці назвали появу літаків сербською провокацією.

В Міністерства оборони Сербії повідомили, що розпочинають військові навчання на полігоні "Пасулянска ливада", що знаходиться неподалік від території Косова.

"Ці навчання називаються "Sadejstvo 2018", на яких буде присутнє державне та військове керівництво. В антитерористичних навчаннях візьмуть участь артилерія, піхота та наша авіація", - заявили у Міноборони.

Повідомляється, що через повідомлення про політ сербських військових літаків, який зафіксували в муніципалітеті Прешево (Косово) Міжнародна миротворча місія в Косові під керівництвом НАТО, KFOR, заявила, що проведе відповідну перевірку.

KFOR запевняє, що стежить за ситуацією і закликає всіх мешканців регіону залишатися спокійними, оскільки "немає загрози".

Нагадаємо, 26 березня у Косовській Мітровиці - косовському анклаві із сербськомовним населенням – відбулася спецоперація із затримання Марка Джурича, головного сербського переговірника між Белградом та Приштиною у переговорах, які проводяться за посередництва ЄС.

Після захоплення, яке відбулося із застосуванням зброї та спецзасобів, дипломата повезли в столицю Косова. Косовська поліція підтвердила затримання, але повідомила, що повернула затриманого дипломата в Сербію.

Через затримання дипломата в Косові розпалася урядова коаліція. Керівництво "Сербського списку", політичної групи сербської громади в Косові, прийняло рішення залишити уряд у Приштині.

28 березня на кордоні невизнаного Косова помітили сербські військові літаки.

Президент Сербії Александар Вучич попросив у російського президента Володимира Путіна поради через загострення конфлікту з Косовом.

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