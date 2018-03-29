Знайти
АКТУАЛЬНО

Україна визначила короткостроковий пріоритет у відносинах з НАТО

Український фрагмент закону про ІНП може бути "рукою Москви" – радник глави МЗС Польщі

Поліція Британії назвала місце отруєння Скрипалів

Порошенко затвердив річну програму співробітництва України з НАТО

Сербія розпочинає військові навчання неподалік Косова

Сербія надіслала військові літаки на кордон з Косово

Лише чотири країни ЄС не застосували санкції до РФ через отруєння у Солсбері






Сербія розпочинає військові навчання неподалік Косова

Четвер, 29 березня 2018, 08:40
Версія для друку Коментарі

У Сербії пояснили появу літаків на кордоні з Косово, заявивши, що 29 березня розпочинаються військові навчання "Sadejstvo 2018".

Про це повідомляє Rts.rs.

Як відомо, напередодні декілька сербських літаків помітили над прикордонним селищем Прешево. Вони налякали місцевих албанців, які стверджують, що не бачили такого з часів останньої війни. Албанці назвали появу літаків сербською провокацією.

В Міністерства оборони Сербії повідомили, що розпочинають військові навчання на полігоні "Пасулянска ливада", що знаходиться неподалік від території Косова.

"Ці навчання називаються "Sadejstvo 2018", на яких буде присутнє державне та військове керівництво. В антитерористичних навчаннях візьмуть участь артилерія, піхота та наша авіація", - заявили у Міноборони.

Повідомляється, що через повідомлення про політ сербських військових літаків, який зафіксували в муніципалітеті Прешево (Косово) Міжнародна миротворча місія в Косові під керівництвом НАТО, KFOR, заявила, що проведе відповідну перевірку.

KFOR запевняє, що стежить за ситуацією і закликає всіх мешканців регіону залишатися спокійними, оскільки "немає загрози".

Нагадаємо, 26 березня у Косовській Мітровиці - косовському анклаві із сербськомовним населенням – відбулася спецоперація із затримання Марка Джурича, головного сербського переговірника між Белградом та Приштиною у переговорах, які проводяться за посередництва ЄС.

Після захоплення, яке відбулося із застосуванням зброї та спецзасобів, дипломата повезли в столицю Косова. Косовська поліція підтвердила затримання, але повідомила, що повернула затриманого дипломата в Сербію.

Через затримання дипломата в Косові розпалася урядова коаліція. Керівництво "Сербського списку", політичної групи сербської громади в Косові, прийняло рішення залишити уряд у Приштині.

28 березня на кордоні невизнаного Косова помітили сербські військові літаки.

Президент Сербії Александар Вучич попросив у російського президента Володимира Путіна поради через загострення конфлікту з Косовом.

Читайте також "За крок до кривавого минулого: Сербія та Косово дійшли межі нового конфлікту".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
10:36
В Польщі затримано колишнього заступника міністра фінансів
10:26
Климпуш-Цинцадзе розповіла в НАТО, як Угорщина "відкриває ящик Пандори"
10:17
Мей і Меркель домовились протистояти посиленню російської агресії
10:07
Україна визначила короткостроковий пріоритет у відносинах з НАТО
10:03
Загрози втрати безвізу через е-декларування активістів немає - Зеркаль
09:51
В уряді кажуть про порозуміння з угорцями Закарпаття щодо мови освіти
09:51
Посол України став на сторону Сербії в конфлікті з Косовом
09:23
Зеркаль: Угорщина не планує відмовлятися від претензій до України
08:57
Український фрагмент закону про ІНП може бути "рукою Москви" – радник глави МЗС Польщі
08:40
Сербія розпочинає військові навчання неподалік Косова
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Іщенко, для Європейської правди

За крок до кривавого минулого: Сербія та Косово дійшли межі нового конфлікту

Північ Косова і до того вважали одним із найгарячіших місць на Балканах. В останні місяці, після того, як Брюссель включив Сербію до "пріоритетних кандидатів на вступ", намітився прогрес. Але останні дні зруйнували всі досягнення та поставили регіон на межу нового протистояння.

Марія Надольська, "25 років разом. Що далі?"

Від Середньовіччя до майбутнього: українсько-німецький діалог культур

У Львові заснували перший німецький фільварок, а в переліку львівських консулів німецькі імена становили значну частину. Відтоді між двома країнами було підписано чимало партнерських угод, створено багато майданчиків для взаємодії культур.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  