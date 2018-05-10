Британія попередила своїх футбольних фанатів про ризик нападів під час фіналу ЛЧ у Києві

Посольство Великої Британії в Україні попереджає фанатів футбольного клубу "Ліверпуль", який 26 травня гратиме у фінальному матчі Ліги Чемпіонів у Києві, про можливі прояви расизму в столиці України.

Про це йдеться у порадах посольства Великої Британії в Україні англійським фанатам, які мають намір відвідати фінальний матч між футбольними командами "Ліверпуль" (Англія) та "Реал" (Мадрид, Іспанія).

"Більшість подорожей до України не викликають труднощів, однак, були випадки насильницьких нападів на іноземних громадян у Києві і деякі з них могли статися на расовому ґрунті, тому, проявіть особливу обережність та будь-те пильними увесь час", - наголосили в посольстві.

Також британські дипломати рекомендують "бути обізнаними з поточною політичною ситуацією (особливо щодо напруження між Україною і Росією) та уникати будь-яких дій, які можуть спровокувати недружелюбну реакцію".

Разом з тим зазначається, що для осіб з обмеженими фізичними можливостями (людей з інвалідністю) доступ до публічного транспорту ускладнений.

"Як і в будь-якому іншому місті, остерігайтеся кишенькових злодіїв та викрадачів сумок в аеропортах, залізничних станціях, в районі центру міста, на стадіоні та під час користування публічним транспортом. Не тримайте цінні речі та гаманці поза полем зору", - йдеться у рекомендаціях.

При цьому британські дипломати рекомендують не залишати верхній одяг або сумки з гаманцями або паспортами без нагляду в ресторанах та барах.

Також футбольним фанатам рекомендується остерігатися пропозицій від невідомих осіб щодо погодження вживати різні напої.

"Вживання алкоголю заборонене у публічних місцях (окрім барів та ресторанів). Місцеві алкогольні напої часто є міцнішими, аніж у Сполученому Королівстві, тому, врахуйте це", - повідомляє посольство.

Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА пройде увечері 26 травня на стадіоні "Олімпійський".