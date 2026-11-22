У неділю німецькі збройні сили (Бундесвер) провели в Литві свої перші тактичні навчання з використанням дронів-камікадзе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

На полігоні Руднінкай поблизу білоруського кордону дрони, виготовлені німецькими компаніями Helsing і Stark, врізалися в бойові танки. Їхні боєголовки не містили вибухових речовин.

Ці випробування є частиною навчань Freedom Shield – найбільших на сьогодні військових навчань Бундесверу в цій балтійській країні.

Німеччина вирішила закупити дрони-камікадзе у 2025 році після багаторічних дискусій. Ця одноразова зброя може тривалий час кружляти над певною територією, а потім врізатися в ціль і вибухнути при зіткненні.

Міністерство оборони Німеччини раніше відкинуло критику щодо своєї стратегічної спрямованості на закупівлю більшої кількості танків і кораблів замість інвестицій у дрони, штучний інтелект та робототехніку.

Повідомлялося, що Німеччина прагне створити парк безпілотних військових літаків, однак розбіжності всередині Міністерства оборони щодо того, чи купувати австралійський варіант, чи чекати на європейські альтернативи, загрожують зірвати плани Берліна щодо введення в дію першого парку до 2029 року.