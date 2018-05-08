Трамп оголосить про вихід із ядерної угоди з Іраном – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у вівторок, як очікується, оголосить про вихід з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на європейські джерела.

Один із високопоставлених чиновників, тісно пов'язаний з іранською дипломатією, повідомив агентству, що офіційні особи США у понеділок заявили: Трамп вийде з угоди. Втім, до кінця не зрозуміло, на яких умовах і чи будуть США повторно вводити санкції проти Ірану.

Трамп неодноразово погрожував вийти з угоди, укладеної в 2015 році, пояснюючи це тим, що вона не вирішує проблеми іранської програми розробки балістичних ракет і ролі Ірану в війнах в Сирії і Ємені. На думку Трампа, угода також не включає постійну заборону на розробку Тегераном ядерної зброї.

Європейські лідери стверджують, що за допомогою договору з Іраном вдалося знизити ядерні амбіції Тегерана. Вони також вважають, що вихід США з угоди зведе нанівець роки роботи, завдяки якій ядерна зброя не потрапляла до рук Ірану.

У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій з боку країн-підписантів угоди, серед яких також Франція, Британія та Німеччина.

Про своє рішення Трамп оголосить о другій годині за місцевим часом у Вашингтоні (21:00 за київським часом).