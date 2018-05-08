Трамп объявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном – СМИ

Президент США Дональд Трамп во вторник, как ожидается, объявит о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

Один из высокопоставленных чиновников, тесно связанный с иранской дипломатией, сообщил агентству, что официальные лица США в понедельник заявили: Трамп выйдет из соглашения. Впрочем, до конца не ясно, на каких условиях и будут ли США повторно вводить санкции против Ирана.

Трамп неоднократно угрожал выйти из соглашения, заключенного в 2015 году, объясняя это тем, что оно не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет и роли Ирана в войнах в Сирии и Йемене. По мнению Трампа, соглашение также не включает постоянный запрет на разработку Тегераном ядерного оружия.

Европейские лидеры утверждают, что с помощью договора с Ираном удалось снизить ядерные амбиции Тегерана. Они также считают, что выход США из договора сведет на нет годы работы, благодаря которой ядерное оружие не попадет в руки Ирана.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения, среди которых также Франция, Великобритания и Германия.

О своем решении Трамп объявит в два часа по местному времени в Вашингтоне (21:00 по киевскому времени).