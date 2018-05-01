Секретні документи по Ірану показують, що ядерна угода "побудована на брехні" - США

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що ядерна угода з Іраном, підписана у 2015 році, "була побудована на брехні".

Про це йдеться у заяві Помпео на сайті Держдепу з приводу оприлюднення Ізраїлем секретних документів щодо ядерної програми Тегерану.

"Протягом багатьох років іранський режим наполягав на тому, що його ядерна програма була мирною. Документи, отримані Ізраїлем з Ірану, не викликають жодних сумнівів в тому, що іранський режим не казав правду. Я особисто переглянув багато іранських файлів. Наша розвідка аналізує десятки тисяч сторінок та перекладає їх з фарсі. Ця аналітична робота триватиме багато місяців. Ми оцінюємо, що документи, які ми розглянули, є справжніми", - йдеться у заяві.

За словами Помпео, документи свідчать про те, що в Ірані вже кілька років існує таємна програма ядерної зброї, і Тегеран прагнув створити системи постачання ядерної зброї та ракет.

"Іран приховував величезний ядерний архів від світу і від МАГАТЕ - до сьогодні. Протягом багатьох років Іран мав багато можливостей передати свої файли міжнародним інспекторам з МАГАТЕ та визнати свою ядерну зброю. Замість цього вони багато разів обманювали МАГАТЕ. Це означає, що угода не була побудована на підставі сумлінності чи прозорості. Вона була побудована на брехні в Ірані", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, Іран обманював весь світ, стверджуючи, що заморозив ядерну програму.

Нетаньяху повідомив, що "Моссад" отримав 55 тисяч сторінок доказів та ще 55 тисяч файлів на 183 компакт-дисках, що стосуються програми розвитку ядерної зброї під назвою "Проект Амад".

Як відомо, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

Президент США Дональд Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту. Він має оголосити своє рішення 12 травня.