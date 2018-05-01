Іран назвав Нетаньяху "безчесним брехуном" через заяву про ядерні розробки Тегерана

Іран назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "безчесним брехуном" у зв'язку з його заявами про секретну іранську програму ядерної зброї.

Про це повідомляє AFP.

Представник міністерства закордонних справ Бахрам Гасемі назвав звинувачення в тому, що Тегеран брехав про свої ядерні амбіції "затертими, марними і ганебними".

Гасемі заявив, що коментарі Нетаньяху прийшли від "зломленого і ганебного брехуна, якому нічого було запропонувати, крім брехні і обману".

"Нетаньяху і горезвісний сіоністський режим, що вбиває дітей, повинні були прийти до основного розуміння того, що люди в світі достатньо обізнані і поінформовані", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, Іран обманював весь світ, стверджуючи, що заморозив ядерну програму.

Нетаньяху повідомив, що "Моссад" отримав 55 тисяч сторінок доказів та ще 55 тисяч файлів на 183 компакт-дисках, що стосуються програми розвитку ядерної зброї під назвою "Проект Амад".

Державний секретар США Майк Помпео після оприлюднення інформації про документ заявив, що ядерна угода з Іраном, підписана у 2015 році, "була побудована на брехні".

Як відомо, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

Президент США Дональд Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту. Він має оголосити своє рішення 12 травня.