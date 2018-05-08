США відновлять санкції проти Ірану і введуть нові - NYT

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові у вівторок вранці підтвердив французькому очільнику Еммануелю Макрону, що планує оголосити про вихід США із ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело, проінформоване про розмову.

У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій з боку країн-підписантів угоди.

Сполучені Штати готуються до відновлення всіх санкцій, які було знято у рамках угоди, і запровадять додаткові економічні обмеження, повідомило джерело.

Друга людина, знайома з переговорами щодо збереження ядерної угоди, заявила, що перемовини закінчились нічим через наполягання Трампа на збереженні різких обмежень на виробництво ядерного палива в Ірані після 2030 року. Чинна ядерна угода скасовує ці обмеження.

Трамп оголосить про своє рішення о другій годині за місцевим часом у Білому домі (21:00 за київським часом).

Раніше про те, що Трамп у вівторок відмовиться від участі США у ядерній угоді, повідомило агентство Reuters із посиланням на європейські джерела.

Європейські лідери стверджують, що за допомогою договору з Іраном вдалося знизити ядерні амбіції Тегерана. Вони також вважають, що вихід США з угоди зведе нанівець роки роботи, завдяки якій ядерна зброя не потрапляла до рук Ірану.

Трамп неодноразово погрожував вийти з угоди, укладеної в 2015 році, пояснюючи це тим, що вона не вирішує проблеми іранської програми розробки балістичних ракет і ролі Ірану в війнах в Сирії і Ємені.