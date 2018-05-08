США возобновят санкции против Ирана и введут новые - NYT

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре во вторник утром подтвердил французскому главе Эммануэлю Макрону, что планирует объявить о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, проинформированный о разговоре.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения.

Соединенные Штаты готовятся к восстановлению всех санкций, которые были сняты в рамках соглашения, и введут дополнительные экономические ограничения, сообщил источник.

Второй человек, знакомый с переговорами по сохранению ядерной сделки, заявил, что переговоры закончились ничем из-за настояния Трампа на сохранении резких ограничений на производство ядерного топлива в Иране после 2030 года. Действующая ядерная сделка отменяет эти ограничения.

Трамп объявит о своем решении в два часа по местному времени в Белом доме (21:00 по киевскому времени).

Ранее о том, что Трамп во вторник откажется от участия США в ядерной сделке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

Европейские лидеры утверждают, что с помощью договора с Ираном удалось снизить ядерные амбиции Тегерана. Они также считают, что выход США из договора сведет на нет годы работы, благодаря которой ядерное оружие не попадало в руки Ирана.

Трамп неоднократно угрожал выйти из соглашения, заключенного в 2015 году, объясняя это тем, что оно не решает проблемы иранской программы разработки баллистических ракет и роли Ирана в войнах в Сирии и Йемене.