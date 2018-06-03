Лідери країн Балтії та Польщі обговорять новий бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас в неділю прийме колег з Польщі, Латвії і Литви, щоб обговорити з ними пропозиції Європейської комісії щодо формування бюджету ЄС на 2021-2027 рік.

Про це повідомляє ERR.

Новий довгостроковий бюджет ЄС передбачає значне скорочення виплат для країн Центральної та Східної Європи. Після зустрічі прем'єр-міністри країн Балтії і Польщі дадуть спільну прес-конференцію.

Нарада чотирьох прем'єр-міністрів пройде напередодні 9-го форуму Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря.

На зустрічі також планують обговорити проекти об'єднання електромереж між країнами Балтії, реалізацію проекту Rail Baltic і ситуацію в Україні, оскільки на початку липня у Вільнюсі відбудеться зустріч прем'єр-міністрів країн Балтії і України.

Нагадаємо, Польща вже заявила, що не погоджується з пропозицією нового бюджету Європейського Союзу з меншими фондами на "політику згуртованості".

Згідно з новою пропозицією Єврокомісії, Варшава може отримати на 20 мільярдів євро менше, ніж отримувала досі.

Як повідомлялося, Брюссель планує скоротити фінансування країн Центральної і Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію. Бюджет повинні одностайно підтримати всі країни ЄС.