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Лідери країн Балтії та Польщі обговорять новий бюджет ЄС

Неділя, 3 червня 2018, 11:18

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас в неділю прийме колег з Польщі, Латвії і Литви, щоб обговорити з ними пропозиції Європейської комісії щодо формування бюджету ЄС на 2021-2027 рік.

Про це повідомляє ERR.

Новий довгостроковий бюджет ЄС передбачає значне скорочення виплат для країн Центральної та Східної Європи. Після зустрічі прем'єр-міністри країн Балтії і Польщі дадуть спільну прес-конференцію.

Нарада чотирьох прем'єр-міністрів пройде напередодні 9-го форуму Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря.

На зустрічі також планують обговорити проекти об'єднання електромереж між країнами Балтії, реалізацію проекту Rail Baltic і ситуацію в Україні, оскільки на початку липня у Вільнюсі відбудеться зустріч прем'єр-міністрів країн Балтії і України.

Нагадаємо, Польща вже заявила, що не погоджується з пропозицією нового бюджету Європейського Союзу з меншими фондами на "політику згуртованості".

Згідно з новою пропозицією Єврокомісії, Варшава може отримати на 20 мільярдів євро менше, ніж отримувала досі.

Як повідомлялося, Брюссель планує скоротити фінансування країн Центральної і Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію. Бюджет повинні одностайно підтримати всі країни ЄС.

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Євросоюз
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