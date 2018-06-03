Лидеры стран Балтии и Польши обсудят новый бюджет ЕС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в воскресенье примет коллег из Польши, Латвии и Литвы, чтобы обсудить с ними предложения Европейской комиссии по формированию бюджета ЕС на 2021-2027 год.

Об этом сообщает ERR.

Новый долгосрочный бюджет ЕС предусматривает значительное сокращение выплат для стран Центральной и Восточной Европы. После встречи премьер-министры стран Балтии и Польши дадут совместную пресс-конференцию.

Совещание четырех премьер-министров пройдет накануне 9-го форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.

На встрече также планируют обсудить проекты объединения электросетей между странами Балтии, реализацию проекта Rail Baltic и ситуацию в Украине, поскольку в начале июля в Вильнюсе состоится встреча премьер-министров стран Балтии и Украины.

Напомним, Польша уже заявила, что не согласна с предложением нового бюджета Европейского Союза с меньшими фондами на "политику сплоченности".

Согласно новому предложению Еврокомиссии, Варшава может получить на 20 млрд евро меньше, чем получала до сих пор.

Как сообщалось, Брюссель планирует сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию. Бюджет должны единодушно поддержать все страны ЕС.