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Європарламент у день початку ЧС в Росії обговорить справу Сенцова

Четвер, 7 червня 2018, 15:20

Європейський парламент 14 червня проведе дебати і голосування щодо резолюції про права людини в Росії та зокрема про ув’язнення українського режисера Олега Сенцова.

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Європейський парламент проведе дебати та голосовуння щодо резолюції про права людини в Росії і зокрема про справу Сенцова 14 червня – у день, коли розпочнеться Чемпіонат світу з футболу", - повідомив журналіст.

Як повідомлялося, фракція "Зелених" у Європарламенті запустила акцію, яка має привернути увагу футбольних вболівальників до порушень прав людини у Росії, де незабаром розпочнеться Чемпіонат світу з футболу-2018.

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Європарламент Росія
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