Європарламент у день початку ЧС в Росії обговорить справу Сенцова

Європейський парламент 14 червня проведе дебати і голосування щодо резолюції про права людини в Росії та зокрема про ув’язнення українського режисера Олега Сенцова.

Про це у своєму Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Європейський парламент проведе дебати та голосовуння щодо резолюції про права людини в Росії і зокрема про справу Сенцова 14 червня – у день, коли розпочнеться Чемпіонат світу з футболу", - повідомив журналіст.

the European Parliament will debate and vote on a resolution on human rights in #Russia and esp the case of #Sentsov on 14 June - the day the #2018FIFAWORLDCUP starts. #Ukraine