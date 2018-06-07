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Европарламент в день начала ЧМ в России обсудит дело Сенцова

Четверг, 7 июня 2018, 15:20

Европейский парламент 14 июня проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня - в день, когда начнется чемпионат мира по футболу", - сообщил журналист.

Как сообщалось, фракция "Зеленых" в Европарламенте запустила акцию, которая должна привлечь внимание футбольных болельщиков к нарушениям прав человека в России, где вскоре начнется чемпионат мира по футболу-2018.

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Европарламент Россия
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