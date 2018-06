Европарламент в день начала ЧМ в России обсудит дело Сенцова

Европейский парламент 14 июня проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня - в день, когда начнется чемпионат мира по футболу", - сообщил журналист.

the European Parliament will debate and vote on a resolution on human rights in #Russia and esp the case of #Sentsov on 14 June - the day the #2018FIFAWORLDCUP starts. #Ukraine