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Генсек НАТО: принцип "відкритих дверей" актуальний для України

П'ятниця, 8 червня 2018, 08:22

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив відкритість Альянсу до приєднання нових членів.

Так у Брюсселі на зустрічі з міністром оборони України Степан Полтораком Столтенберг відповів на його запитання щодо перспектив вступу України до Альянсу, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Принцип відкритих дверей, один з основних принципів НАТО, є актуальним як для України, так і для інших країн. Вважаю історичною подією, що в новій будівлі штаб-квартири альянсу я є першим міністром з країн-партнерів, який приймає міністра оборони України Степана Полторака", – сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, у березні цього року на офіційному сайті альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, Україну внесли до списку  чотирьох країн-партнерів, які задекларували своє прагнення (aspirations) до членства.

До цього в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

Разом з тим Україна розраховує, що на липневому саміті НАТО глави країн-членів альянсу підтвердять її статус аспіранта.

Альянс наполягає на подальшому проведенні реформ в оборонному секторі України та інших сферах.

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Україна-НАТО
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