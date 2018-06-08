Генсек НАТО: принцип "открытых дверей" актуален для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил открытость Альянса к присоединению новых членов.

Так в Брюсселе на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком Столтенберг ответил на его вопрос относительно перспектив вступления Украины в Альянс, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Принцип открытых дверей, один из основных принципов НАТО, является актуальным как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры альянса являюсь первым министром из стран-партнеров, который принимает министра обороны Украины Степана Полторака", – сказал генсек Североатлантического альянса.

Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations).

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

Вместе с тем Украина рассчитывает, что на июльском саммите главы стран-членов альянса подтвердят ее статус аспиранта.

Альянс настаивает на дальнейшем проведении реформ Киевом в оборонном секторе и других сферах.