НАТО підтримує політику санкцій проти Росії - Столтенберг

НАТО підтримує політику санкцій проти Росії, хоча і не прагне до її ізоляції.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

"НАТО не ставить за мету ізоляцію Росії. Більш того, ми виступаєм за поліпшення відносин з Росією. Весь Північноатлантичний альянс підтримує те, що ми називаємо подвійним підходом: стримування і захист, але одночасно і діалог. Оскільки Росія наш сусід, тому ми прагнемо поліпшити наші відносини", - сказав Столтенбег.

Він наголосив на важливості санкцій, тому що вони надсилають чіткий сигнал Росії.

"Коли вона порушує міжнародні правила, коли вона порушує суверенітет і територіальну цілісність сусідньої держави, як це було зроблено в Україні, то у таких дій бувають наслідки. Саме з цієї причини міжнародне співтовариство реагує санкціями. Я підтримую це", - сказав генсек.

Столтенберг при цьому зазначив, що рішення щодо санкцій приймалися не в НАТО.

"Але члени НАТО вітають ці санкції, підтримують ці санкції, тому що за свої дії треба платити. Є наслідки, коли порушуються міжнародні правила", - зазначив він.