НАТО готує план "Чотири тридцятки": батальйони, ескадрильї та кораблі

Міністри оборони країн НАТО затвердили нову ініціативу з посилення здатності Альянсу швидко реагувати на загрози.

Про це заявив на прес-конференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Це не нові сили. Йдеться про підвищення готовності сил, які вже мають наші держави. Сьогодні ми погодилися, що до 2020 року необхідно мати 30 механізованих батальйонів, 30 повітряних ескадрилей та 30 бойових суден, готових до використання протягом 30 днів або менше", - сказав Столтенберг.

Рішення щодо ініціативи мають офіційно затвердити на саміті НАТО, який відбудеться на початку липня у Брюсселі.

Столтенберг також розповів, що союзники також взяли на себе зобов'язання інвестувати 20% своїх оборонних витрат на основне обладнання.

"Цього року очікується, що 15 союзників виконають керівні принципи (щодо витрат, - ред.). І я сподіваюся, що в наступні роки буде більше. Союзники також активізували свій внесок у місії та операції НАТО", - сказав генсек.

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО затвердило рішення про розміщення двох нових командних центрів у США та Німеччині.