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Канада обіцяє блокувати повернення РФ у G8 – джерело

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Канада обіцяє блокувати повернення РФ у G8 – джерело

П'ятниця, 8 червня 2018, 16:19

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Про це з посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією, повідомила журналіст CBC News Каті Сімпсон, яка спеціалізується на висвітленні федеральної політики Канади.

"Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії у G7, доки вона продовжує окупацію Криму" – написала вона у Twitter.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

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