Канада обіцяє блокувати повернення РФ у G8 – джерело

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Про це з посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією, повідомила журналіст CBC News Каті Сімпсон, яка спеціалізується на висвітленні федеральної політики Канади.

"Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії у G7, доки вона продовжує окупацію Криму" – написала вона у Twitter.

A source with direct knowledge of the situation, speaking on background due to the sensitivity of the subject says, Canada would not support allowing Russia back into the G7 as long as it occupies Crimea. #hw #G7