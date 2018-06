Канада обещает блокировать возвращение РФ в G8 – источник

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Об этом со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщила журналистка CBC News Кэти Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады.

"Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она продолжает оккупацию Крыма", - написала она в Twitter.

A source with direct knowledge of the situation, speaking on background due to the sensitivity of the subject says, Canada would not support allowing Russia back into the G7 as long as it occupies Crimea. #hw #G7