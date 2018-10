Дипломати РФ привітали Австрію з національним днем прапором Латвії

Російська Місія при ОБСЄ, розташована у Відні, привітала Австрію з національним днем, але для ілюстрацію використала прапор Латвії.

Скріншот поздоровлення опублікував посол України в Австрії Олександр Щерба

"Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", - написав Щерба.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw