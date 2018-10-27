Дипломати РФ привітали Австрію з національним днем прапором Латвії
Субота, 27 жовтня 2018, 11:14
Російська Місія при ОБСЄ, розташована у Відні, привітала Австрію з національним днем, але для ілюстрацію використала прапор Латвії.
Скріншот поздоровлення опублікував посол України в Австрії Олександр Щерба
"Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", - написав Щерба.
Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw— olexander scherba (@olex_scherba) October 26, 2018
У початковому твіті російської місії міститься текст з привітанням і фото прапорів Латвії та Росії.
Пізніше твіт видалили і опублікували вже з австрійським прапором.
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