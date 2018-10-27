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Дипломати РФ привітали Австрію з національним днем прапором Латвії

Субота, 27 жовтня 2018, 11:14

Російська Місія при ОБСЄ, розташована у Відні, привітала Австрію з національним днем, але для ілюстрацію використала прапор Латвії.

Скріншот поздоровлення опублікував посол України в Австрії Олександр Щерба

"Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", - написав Щерба.

У початковому твіті російської місії міститься текст з привітанням і фото прапорів Латвії та Росії.

Пізніше твіт видалили і опублікували вже з австрійським прапором. 

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